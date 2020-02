In Antartide per la prima volta si sono superati i 20 gradi centigradi

Per la prima volta in Antartide la temperatura . Lo ha annunciato il ricercatore brasiliano Carlos Schaefer, che ha rilevato il dato di 20,75 °C nella stazione di monitoraggio su Seymour Island. Quello che consideriamo nel nostro immaginario il continente del ghiaccio sembra dunque destinato a cambiare faccia. Solo pochi giorni fa infatti, era già circolata : nella stazione argentina di ricerca di Esperanza il termometro aveva segnato 18.3 gradi centigradi: si trattava già allora di un primato assoluto di caldo nella penisola continentale antartica, normalmente più fredda delle isole.

