Autostrade, firma del contratto per il tratto Kriváň-Mýtna della R2

La Società delle autostrade nazionali (NDS) un contratto di appalto per la tratta di superstrada Kriváň-Mýtna nel territorio della regione di Banska Bystrica). La sezione di circa 9 chilometri di lunghezza sarà costruita entro il 2024 per un costo di 232,15 milioni di euro oltre a IVA da un consorzio selezionato in base a più criteri costituito dalle società Dopravstav, Strabag, Eurovia SK e Eurovia CS. Il tratto di strada in oggetto, tecnicamente impegnativo, comprende circa 5 km di strada sopraelevata a viadotto nella valle del torrente Krivanský ad un’altezza tra 15 e 45 metri sopra la strada nazionale I/16 Zvolen-Košice, ed è in prossimità di linee di alta tensione e di edifici esistenti.

La firma del contratto è arrivata dopo un processo lungo che ha dovuto superare degli ostacoli. Il ministro dei Trasporti Ersek (Most-Hid) ha spiegato che anche se ci sono i fondi disponibili, la burocrazia obbligata degli appalti pubblici a volte «richiede più tempo che completare la costruzione».

(Red)

Foto CC0