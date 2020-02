Il negazionista climatico che è in noi

Secondo lo “Predicting climate change risk perception and willingness to act”, pubblicato nel gennaio 2019 sul Journal of Environmental Psychology da un team di ricercatori dell’università del New South Wales (UNSW) e della Columbia Business School della Columbia University, il negazionismo climatico va ben oltre i climate deniers irriducibili e riguarda una parte della popolazione molto più vasta.

Ora la principale autrice di quello studio, Belinda XIe, una psicologa dello sviluppo dell’UNSW, riparte dai giganteschi incendi boschivi che hanno devastato gran parte dell’Australia e hanno portato la maggioranza dell’opinione pubblica a chiedere al governo nazional-conservatore di fare di più contro i cambiamenti climatici, mentre molti australiani scendere in piazza per protestare contro la dipendenza del Paese dai combustibili fossili, e fa notare che «Alcuni australiani hanno intrapreso azioni più drastiche, come l’attore Yael Stone che ha rinunciato al diritto permanente a lavorare negli Stati Uniti. Ma per molte persone, un’azione come questa sembra irrealistica. Anche se sappiamo che è meglio che rinunciamo alla nostra auto per il trasporto pubblico, che smettiamo di usare la plastica monouso o che mangiamo meno carne, non facciamo sempre e con continuità tutte queste cose. E’ quasi impossibile vivere senza avere un impatto sul pianeta, ma è ciò che facciamo quando riconosciamo che ciò conta».

La Xie, che sta facendo un dottorato UNSW Scientia e che è specializzata in scienze cognitive e psicologia dei cambiamenti climatici, sottolinea che «E’ importante riconoscere che, in una certa misura, siamo tutti negazionisti climatici e quindi capire come e perché siamo arrivati a questo punto. Non è semplicemente perché gli esseri umani sono persone cattive o egoiste: ci sono molti fattori esterni al di fuori dal nostro controllo, come le informazioni che consumiamo o il modo in cui è impostata la nostra economia, che possono incoraggiare il negazionismo. Quindi, allora dobbiamo chiederci: come possiamo superare questo negazionismo, quali azioni possiamo intraprendere come comunità e cosa possono fare governo e imprese?».

L’interesse degli psicologi per la scienza climatica è aumentato da quando nel 1988 il climatologo James E. Hansen dichiarò in al Senato Usa che l’effetto era reale e che stava già cambiando il clima. La Xie ricorda che «Gli scienziati del clima hanno svolto le loro ricerche e le hanno comunicate per molti decenni, ma realizzare cambiamenti comportamentali è stato difficile. Quindi, gli psicologi hanno cercato di scoprire perché: ad esempio, gli psicologi hanno scoperto che le emozioni e i valori condivisi, non i fatti, hanno più facilmente risonanza con le persone. Le persone si sentono anche psicologicamente distanti dai cambiamenti climatici: pensano che non accadrà a loro, accadrà in futuro o accadrà all’estero. C’è stato anche l’emergere di problemi di salute mentale derivanti dal cambiamento climatico, che è un’altra preoccupazione per gli psicologi».

I ricercatori hanno definito il negazionismo come «un “costrutto” nel contesto del cambiamento climatico e della psicologia ambientale» e la Xie spiega ancora che «Sapere che qualcosa è reale, ma dire attivamente che non lo è: questo è negazionismo. Il noto sistema di categorizzazione del sociologo si riferisce a tre tipi di rifiuto: rifiuto letterale, interpretativo e implicativo. Usando il cambiamento climatico come esempio, il rifiuto letterale è:” il clima non sta cambiando “. Il secondo livello, la negazione interpretativa, è: “il clima sta cambiando ma non è causato dall’uomo”. L’ultimo, negazione implicita, è:”Accetto che il clima stia cambiando e che lo stiano causando gli esseri umani, ma è discutibile se dobbiamo fare qualcosa al riguardo”».

C’è poi il famoso del 2015 “Global Warming’s Six Americas” realizzato da ricercatori della Yale University e della George Mason University che ha esaminato il negazionismo in relazione alle credenze, comportamenti e preferenze politiche delle persone sul cambiamento climatico e che ha identificato 6 distinti gruppi di statunitensi in uno spettro che va dall’azione per il clima al negazionismo climatico e ha trovato tre sottocategorie di negazionisti. I negazionisti erano: Sprezzanti – il riscaldamento globale non sta avvenendo; Dubbiosi – non so se il riscaldamento globale stia avvenendo ma non mi preoccupo; Disimpegnati – non so se il riscaldamento globale sta avvenendo ma, dato che non ne so abbastanza, potrei cambiare idea. Dopo i ricercatori hanno monitorato le dimensioni di questi 6 gruppi e hanno scoperto che la maggior parte degli statunitensi ora crede che il cambiamento climatico stia avvenendo, mentre una minoranza rimane nelle tre categorie negazioniste.

Secondo la Xie e il suo team «Ci sono stati una moltitudine di fattori e motivazioni psicologiche che hanno contribuito al negazionismo climatico, dal ragionamento motivato, all’ideologia del libero mercato e alle norme sociali, all’ignoranza pluralistica e all’inefficacia. Nel ragionamento motivato, prima giungi a una conclusione e poi la interpreti e cerchi informazioni coerenti con ciò che fa; per esempio, potresti decidere che il cambiamento climatico è un ostacolo al godimento del tuo stile di vita e quindi, per non preoccuparti negare la sua esistenza, Ci sono anche fattori e norme sociali; quindi, se tutti i tuoi amici stanno negando qualcosa e vuoi ancora essere loro amico, probabilmente lo negherai anche tu. Il cambiamento climatico è anche una questione politica – le persone affiliate a partiti politici, il loro popolo e le loro politiche – e c’è un molto negazionismo istituzionale e sistematicamente diffuso attraverso le compagnie dei combustibili fossili e da una parte dei media, quindi tutte queste informazioni influenzano le credenze delle persone, anche se non le cercano attivamente». […continua]