Italia-Repubblica Ceca: aperto a Praga l’Innovation Desk dell’ICE

Praga – La Repubblica Ceca è una delle economie più industrializzate in Europa, con un’industria manifatturiera di lunga tradizione, che contribuisce con oltre il 35% al prodotto interno lordo del paese. Con un tasso di crescita annua che si attesta intorno al 3%, la Repubblica Ceca registra il più basso livello di disoccupazione dell’Unione Europea ed è ai primi posti nella graduatoria dei paesi più sicuri del mondo.

L’Italia, patria del maggior numero di siti culturali riconosciuti dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità, è anche il 2° paese manifatturiero in Europa. Negli ultimi anni, i settori tradizionali del Made in Italy, come il tessile e l’arredamento, hanno prosperato in quanto convertiti in segmenti ad alto valore aggiunto, mentre i settori specializzati come i macchinari meccanici, i prodotti farmaceutici e l’alta tecnologia sono cresciuti fino a diventare importanti industrie nazionali, sempre all’avanguardia nell’innovazione.

Le visite istituzionali e le missioni imprenditoriali che hanno avuto luogo a Praga e a Milano nel 2019 e che hanno fatto seguito all’incontro tra i due Premier nel 2018, hanno confermato il reciproco interesse di Italia e Repubblica Ceca a sviluppare ulteriormente la collaborazione fra i rispettivi sistemi industriali, in particolare nei comparti innovativi e ad alta valenza tecnologica.

È per questo che l’ITA – Italian Trade Agency (ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), con il coordinamento dell’Ambasciata d’Italia a Praga, dai primi di febbraio 2020 ha dato avvio all’attività di un Innovation Desk, collocato presso la rappresentanza diplomatica, nella centralissima Nerudova 20.

Compito dell’Innovation Desk è quello di identificare le opportunità di collaborazione e supportare imprese, istituzioni, centri di ricerca italiani nell’individuazione di interlocutori cechi, così come assistere imprese, istituzioni, centri di ricerca cechi interessati ad approfondire le proprie conoscenze sulle soluzioni tecnologiche offerte dalla produzione Made in Italy.

Per maggiori informazioni: Italian Trade Agency, Innovation Desk Praga, c/o Ambasciata d’Italia, Nerudova 214/20, Praha 1. Tel. +420 220 560 799, e-mail innovationdesk.praga@ice.it, web www.ice.it.