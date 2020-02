Inflazione in Slovacchia al 3% nel mese di gennaio

L’indice dei prezzi su base annua è aumentato del 3% a gennaio in Slovacchia, secondo quanto riferito dall’Ufficio statistico slovacco oggi. In particolare, a crescere di più sono stati i prezzi dei trasporti del 5,6%, dell’istruzione del 4,9%, di alimenti e bevande analcoliche del 4,4%, di beni vari e servizi del 3,2%, delle spese per il tempo libero e la cultura del 2,9%, per i costi di alloggio, acqua, elettricità, gas e altri combustibili del 2,8%.

Su base mensile, i prezzi a gennaio sono cresciuti complessivamente dell’1,2% rispetto al gennaio 2019. Gli aumenti più sostanziosi quelli del 2,2% per cibo e bevande analcoliche, dell’1,7% per alloggi, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, dell’1,6% per i trasporti e dell’1% per le spese per la cultura e il tempo libero.

