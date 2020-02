Acquisti online, nuovo record nel 2019 di 1,3 miliardi

Aumenta del 20% la quota di acquisti online degli slovacchi nel 2019, per un di 1,36 miliardi di euro, 226 milioni in più in confronto al 2018. Nel frattempo il mondo del commercio digitale si sta sempre più allargando, e sempre nuovi venditori si affacciano sulle vetrine di offerte online. Secondo il portale di confronto Heureka, a spingere in alto il valore degli acquisti ha fatto una parte importante l’aumento dell’offerta, con quasi mille negozi online in più in Slovacchia nel 2019.

Attualmente sono 12.600 i negozi online nel paese, che ricevono gran parte delle visite (oltre il 60%) da dispositivi mobili e nel periodo prenatalizio, a partire da novembre con il Black Friday. Il periodo di maggiore fatturato è la seconda settimana di dicembre.

Tra i prodotti più acquistati, la maggior crescita di interesse nel 2019 si è registrata nella categoria Hobby (+38%), Abbigliamento e moda (+35%) e Alimenti e bevande (+33%). Il settore di traino dell’intero comparto online è sempre l’Elettronica, che rappresenta i due quinti di tutti gli ordini insieme agli elettrodomestici leggeri. Si va dai robot aspirapolvere agli orologi intelligenti, dai telefonini o televisori alle console di gioco. Tra i marchi acquistati, per volume di spesa vince Samsung, davanti ad Apple e Bosch.

(Red)

Foto CC0