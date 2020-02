Scienza slovacca, tasso di successi più alto di media UE

Sulla base dei risultati del programma quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione Orizzonte 2020, gli scienziati slovacchi hanno un tasso di successo per i loro progetti superiore alla media UE. Il tasso di successo complessivo nel programma, che coinvolge 154 paesi, è del 12%, mentre il tasso di successo slovacco è del 13,6%. Le oltre 500 organizzazioni e aziende scientifiche slovacche che hanno aderito al programma hanno ricevuto dalla Commissione oltre 100 milioni di euro per i loro progetti. Le aree prioritarie in Slovacchia che hanno beneficiato del finanziamento comprendono la sicurezza alimentare, l’agricoltura e la silvicoltura sostenibili, nonché la ricerca marina, marittima e sulle acque interne e la bioeconomia.

(Fonte RTVS)

Foto CC0