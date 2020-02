Il peso del cancro sulle società europee

“Nonostante ci siano stati progressi notevoli nella lotta contro questo gruppo di malattie, il cancro rimane un problema essenziale di salute pubblica e un enorme onere per le società dell’Unione,” spiega .

Il cancro è la seconda causa di morte prematura (prima dell’età di 65), sfiorando il 20 per cento del totale dei casi in Europa, dopo le malattie del sistema circolatorio (50 per cento).

Nel 2009, la Commissione europea ha fissato l’ambizioso obiettivo di ridurre l’incidenza del cancro del 15% entro il 2020 e ha istituito un gruppo di esperti sul controllo del cancro, con la finalità di assistere nell’elaborazione di strumenti giuridici, di facilitare lo scambio di informazioni tra gli stati membri e di fornire una panoramica delle politiche europee e nazionali. E, nei fatti, la mortalità in Europa è in calo grazie ai migliori trattamenti.

Il 3 febbraio la Commissione ha lanciato una consultazione pubblica a livello europeo sul Piano europeo per la lotta contro il cancro in occasione di un evento che ha riunito una serie di soggetti interessati, dai leader politici ai professionisti della salute e alle ONG, con l’obiettivo di raccogliere un’ampia serie di opinioni e di identificare le aree e la portata delle azioni future.

“Il successo di questo piano dipenderà dall’impegno di svariati attori. Mi auguro che tutti partecipino pienamente a questo processo e condividano le loro preziose competenze, esperienze e intuizioni”, ha detto la commissaria per la salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides. “Abbiamo bisogno che tutti contribuiscano e garantiscano che il nostro Piano sia ambizioso e di vasta portata e abbia un impatto concreto sulla vita dei nostri cittadini”.

Nel 2016, più di 275mila persone sono morte a causa del cancro ai polmoni nell’Ue a 28, un quinto di tutti i decessi dovuti a cancro e 5,4 per cento del numero totale di decessi, seguiti dalle 157mila persone decedute per cancro colorettale.

