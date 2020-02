Di nuovo allarme per burrasche di vento in Slovacchia, allerta rossa a Bratislava e Nitra

Per oggi nei distretti di Malacky, Bratislava, Pezinok, Senec, Dunajská Streda e Nitra l‘Istituto idrometeorologico slovacco (SHMÚ) ha alzato l’allerta vento al terzo livello, quello di colore rosso, il più alto. L’allerta prevede l’emergenza massima tra le 12:00 e le 18:00 di oggi, con raffiche che potranno raggiungere velocità di 29-32 metri al secondo, vale a dire 105-115 km all’ora.

La velocità media del vento rimarrà più contenuta, intorno ai 20 m/s, ma rappresenta tuttavia una situazione di grande apprensione per le attività umane, dicono i meteorologi, secondo i quali si tratta di eventi particolarmente inusuali in questo periodo dell’anno e in questa area di territorio. Dal ministero degli Interni sconsigliano di uscire all’aperto se non per necessità e viaggiare con estrema attenzione con veicoli leggeri e camion senza carico, facendo attenzione ad alberi e altri oggetti instabili che potrebbero essere rovesciati a terra dalle raffiche. In montagna a 1500 metri il vento può arrivare a velocità tra 135 e 160 chilometri orari.

Sempre oggi l’allerta è arancione (secondo livello) su tutto il resto della regione occidentale della Slovacchia e sul massiccio montagnoso centrale. Allerta gialla sul resto del paese per pericolo ghiaccio sulle strade.

Domani, martedì, la situazione è prevista migliorare sensibilmente, con un secondo livello di allerta per vento nella regione occidentale e sulle montagne centrali, e per vento e nevicate su tutta la Slovacchia centrale. Mercoledì tutto rientrerà nella norma.

In ordine di prevenire incidenti, il comune di Nitra ha chiuso i parchi e i cimiteri fino alla fine dell’emergenza. In tutto il distretto di Nitra il vento sarà estremamente forte fino a 115 km/h. (Red) Foto Hazz