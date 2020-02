Aiuti sanitari slovacchi alla Cina partiti con un cargo cinese da Bratislava

Un è atterrato questa mattina alle 7 all’aeroporto MR Štefánik di Bratislava e riparte in giornata con dispositivi medici per combattere l’epidemia di coronavirus in Cina. L’aereo, che è un volo commerciale, è rimasto in attesa in una zona dello scalo delimitata da misure di sicurezza eccezionali per ottemperare al riposo obbligatorio di otto ore. Al velivolo charter è stato permesso l’atterraggio dal ministero dei Trasporti sotto strette misure di restrizione per evitare in ogni modo un contagio con il personale slovacco dell’aeroporto. L’equipaggio cinese non è autorizzato per nessuna ragione a scendere dal Boeing 747-400, che riprenderà il volo verso la Cina non appena concluse le operazioni di carico, che sono coordinate con il ministero della Salute e svolte con procedure atte a ridurre al minimo i rischi.

Tutti i dipendenti dell’aeroporto sono protetti da indumenti protettivi allo scopo di evitare i contatti con l’aereo e il suo personale. Il tutto viene svolto sotto l’attenta supervisione dei funzionari dell’ufficio di sanità pubblica. Le forniture mediche, per un valore di 200 mila euro, soprattutto maschere, guanti e occhiali protettivi, andranno a Pechino. L’aereo cinese ha chiesto il permesso di volare da Shanghai a Bratislava e Pechino per raccogliere materiali per combattere lo scoppio del coronavirus forniti da un gruppo di imprese slovacche. La che non è vero che il volo era stato rifiutato dalle autorità di Vienna, una notizia a quanto pare falsa che era circolata in Slovacchia.

