Energia verde, il ministero lancia la prima asta per la produzione

Il ministero slovacco dell’Economia ha annunciato la prima asta a sostegno della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili (FER). L’asta fa parte di un’importante riforma della promozione delle fonti energetiche rinnovabili, che consiste nel riportare ai principi di mercato i prezzi per l’energia verde, che diventerà più economica. Con questa asta, la prima del genere in Slovacchia, si dovrebbero aggiungere complessivamente all’attuale produzione fino a 30 MW di energia verde. Il ministrero ha annunciato da tempo che, in accordo con l’operatore del sistema di trasmissione, verrà rilasciato il cosiddetto “stato di arresto” e verranno aggiunte nuove capacità, consentendo la connessione di ulteriori fonti di energia rinnovabile. I richiedenti del sostegno statale possono presentare le loro offerte fino al 30 aprile 2020. Maggiori informazioni sul .

