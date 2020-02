“Fatti non foste a viver come robot”. Se gli androidi sostituiranno l’uomo

Nell’estate 2019 Amazon ha presentato una flotta di droni auto-pilotati per consegnare gli ordini in mezz’ora. Nei due anni precedenti, il robot cinese Xiaoyi superava l’esame di abilitazione alla professione medica e l’androide Sophia otteneva la cittadinanza saudita dopo difficili test linguistici. Le professioni intellettuali sono a rischio quanto il lavoro di operai e impiegati: sofisticati algoritmi eseguono transazioni finanziarie senza trader, scrivono articoli al posto dei giornalisti, analizzano contratti più rapidamente dei legali, formulano diagnosi più accurate dei medici. Come sempre nella storia, le macchine sostituiscono l’uomo e le innovazioni aumentano la produttività. Ma stavolta, in un mondo globalizzato e iperconnesso, c’è il timore di una e non rispettosa dei vincoli ambientali, sociali, demografici, alimentari, energetici.

In libreria dal 4 febbraio, (UTET DeA Planeta Libri, 15 euro) è una profonda riflessione sul concetto di sostenibilità. , economista – docente di Monetary and Financial Economics alla Luiss e fellow dell’Istituto Affari Internazionali – ritiene possibile una crescita più bilanciata e disinnesca l’allarmismo apocalittico sul destino del lavoro: identifica le mansioni a rischio ma anche i nuovi mestieri; analizza i modelli di crescita alternativi – economia circolare e civile, sharing economy, decrescita felice – e mette a confronto diverse strategie socioeconomiche, dalla riduzione dell’orario di lavoro alla robot tax, dal lavoro di cittadinanza al reddito universale; formula le innovative proposte di capitale di dotazione e dividendo sociale, che faranno molto discutere. […continua]

Foto CC0