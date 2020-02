Borse di studio offerte dal governo della Repubblica Slovacca

Come del ministero degli Affari esteri italiano, borse di studio vengono offerte dal governo slovacco per studenti italiani nell’ambito di programmi bilaterali di cooperazione per l’anno accademico 2020/2021. l’invio delle domande entro il 15 febbraio 2020. Sul sito del ministero dell’Istruzione slovacco, che gestisce il bando, è indicata per un massimo di 40 mesi. Le domande dei candidati italiani sono da presentare entro il 1° aprile, secondo quando indica il sito in questione. Il processo di candidatura viene seguito dal ministero dell’Istruzione del paese di origine. A da compilare per la domanda di ammissione.

(Red)

Foto CC0