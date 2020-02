Pellegrini a Michel: la coesione non si tocca, piuttosto fare tagli ad altre politiche dell’UE

In un il primo ministro slovacco ha discusso del bilancio settennale dell’UE (2021-2027) con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel nell’ambito di una serie di colloqui che Michel avrà con tutti i leader dei 27 Stati membri allo scopo di cercare un compromesso. Peter Pellegrini ha notato come nella proposta di bilancio in discussione siano state aumentate alcune voci di programmi gestiti direttamente da Bruxelles, come l’Erasmus, ma il tutto a spese della politica di coesione. Proprio i fondi di coesione sono invece tra le priorità principali della Slovacchia, che ha confermato quanto deciso a livello collegiale la scorsa settimana in Portogallo con i colleghi del gruppo informale “Amici della coesione”.

Non è accettabile per questi paesi, che includono tutti i beneficiari delle risorse per ridurre le differenze economiche e sociali tra le regioni dell’Unione europea, abbassare il livello di finanziamento della politica di coesione. Nemmeno è pensabile, secondo il capo del governo slovacco, attenuare il sostegno alla politica agricola comune, un altro caposaldo per paesi produttori come la Slovacchia, che soffre di una limitata competitività sui mercati internazionali e anche su quello interno. Tagli in bilancio sono possibili solo nelle altre politiche dell’UE, quelle gestite a livello centrale che sono in genere dirette verso i paesi più grandi, ha detto il primo ministro Pellegrini a Michel.

Il premier ha suggerito al capo del Consiglio europeo di attuare risparmi nell’area dell’amministrazione, perché la gestione delle istituzioni dell’UE costa diverse decine di miliardi di euro. E a suo parere si potrebbero anche ridurre in una certa misura le spese per la difesa e la sicurezza, dato che quasi tutti i paesi dell’UE sono anche membri della NATO, dove è già in corso un aumento delle spese per la difesa e per la modernizzazione delle attrezzature militari.

Insomma, secondo Pellegrini «le decine di miliardi di euro da tagliare nella politica di coesione» si potranno certamente trovare «con tagli adeguati in altre aree che alcune persone oggi ritengono debbano essere finanziate in modo più ricco». Al prossimo vertice UE sul bilancio previsto il 20 e 21 febbraio, uno dei consigli europei più difficili per le posizioni distanti tra gli schieramenti, c’è secondo il premier slovacco una possibilità di compromesso solo se gli Stati membri si impegnano a trovare le risorse per mantenere quanto meno inalterato il budget a disposizione della politica di coesione.

Da tempo la politica slovacca si batte con altri paesi per evitare il previsto taglio dei fondi per la coesione nel bilancio del prossimo periodo di programmazione settennale dell’Unione europea. Una operazione ritenuta necessaria dai paesi più rigoristi dopo la Brexit, quando il bilancio dell’UE soffrirà del buco lasciato dal Regno Unito, tra i maggiori contributori netti dell’Unione con oltre 10 miliardi di euro all’anno. Il raggruppamento Amici della coesione, istituito nel 2004, comprende gli Stati di Visegrad (Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia), Estonia, Croazia, Malta, Slovenia, Bulgaria, Cipro, Lituania, Lettonia, Romania, Italia, Portogallo e Grecia.

