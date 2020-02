In Slovacchia il mese scorso è stato il gennaio più caldo mai registrato

Secondo quanto riferito dall’Istituto idrometeorologico slovacco (SHMU), lo scorso mese, normalmente il più freddo dell’anno, è stato il gennaio più caldo di sempre sulle montagne della Slovacchia. Mentre le temperature in altre parti del paese sono rimaste più vicine alla normalità del periodo, la situazione in alta quota è stata influenzata dal fenomeno dell’inversione termica, con sole e temperature più alte in altitudine, favorite da correnti calde da sud-ovest, mentre tempo nuvoloso e freddo hanno insistito nelle quote più basse, dove la media mensile in gennaio fino ai 300 metri di altitudine è stata compresa tra zero e meno 2 gradi. Il monte Chopok, la seconda cima dei Bassi Tatra (2.024 m slm) sotto la quale partono le piste del resort invernale di Jasná, aveva una temperatura media di 3,8° C, lo stesso del Lomnický štít, una delle vette più alte e visitate degli Alti Tatra (2.634 m slm). Molto diverse dala temperatura media normale di -4,3°C per il Chopok e di -5,9° C per il Lomnický štít. Si tratta dei due risultati più alti da quando sono iniziate le registrazioni in questi luoghi.

Il mese scorso le precipitazioni sono state scarse su tutto il territorio slovacco, con i massimi registrati a Remetské Hámre (regione di Košice) e a Pernek (regione di Bratislava), in entrambi i casi 49 millimetri di pioggia o neve. Il comune più asciutto del mese è stato Gánovce, nel distretto di Poprad ai piedi degli Alti Tatra, dove sono cadute appena 4 millimetri di precipitazioni. E se molte zone della Slovacchia meridionale non hanno visto mai una copertura nevosa stabile, la stazione meteorologica dell’aeroporto di Kosice ha rilevato una copertura nevosa stabile dal 4 gennaio fino alla fine del mese.

