Peggioramento repentino del meteo, emergenze e un bambino morto

Dopo un gennaio particolarmente tiepido in montagna, come scriviamo qui, e gli ultimi giorni del mese che hanno portato in molte zone della Slovacchia, con oltre 15 gradi e un massimo di 18 gradi registrato sabato vicino a Malacky (Slovacchia occidentale), febbraio ha riportato alla brusca realtà della stagione invernale, con precipitazioni nevose, forte vento e temperature scese di diversi gradi nel giro di poche ore.

Da lunedì l’Istituto idrometeorologico slovacco (SHMU) ha iniziato ad emettere per la giornata di martedì allerte meteo di forti raffiche di vento in quasi tutto il paese, con l’eccezione dell’area meridionale della regione di Banská Bystrica. Le situazioni più critiche erano previste nei distretti di Malacky, Pezinok e Bratislava, zone per le quali era allerta gialla di primo livello. Lo stesso per le montagne degli Alti e Bassi Tatra, dove i venti erano previsti raggiungere i 180 km all’ora sulle creste. Le correnti promettevano anche precipitazioni in centro Slovacchia per almeno venti centimetri di neve. Decine gli interventi dei pompieri in tutto il paese.

A causa delle previsioni meteo, numerosi asili e scuole elementari della regione di Bratislva hanno ordinato agli insegnanti di non lasciare uscire all’aperto i bambini durante la giornata. Una misura presa ad esempio dal distretto di Karlová Ves, alla periferia nord-occidentale della capitale. Chiusi in giornata anche alcuni cimiteri e sospesi alcuni servizi funebri. Problemi al traffico sono stati segnalati in diverse zone, soprattutto nei passi di montagna, molti dei quali sono rimasti bloccati, come Donovaly e Čertovica, e altri a malapena percorribili.

Nella capitale Bratislava, in allerta fin dalle prime ore del mattino, tra gli incidenti segnalati è da rilevare il ribaltamento di un Tir (foto sotto) a causa del vento sul ponte autostradale sul Danubio Prístavný most. Nel quartiere di Petržalka dalla facciata di un condominio è caduta una parte del cappotto termico, strappata dalla forza del vento. Numerose sono state le cadute di passanti in strada, e di alberi e cartelloni pubblicitari divelti.

Oggi rimangono attive le allerte di primo e secondo livello in tutta la Slovacchia, con un terzo livello, il più alto, a causa del vento nella parte centro-orientale della Slovacchia, e di precipitazioni nevose sulle alture. Intanto le forti piogge hanno provocato un innalzamento della portata in quasi tutti i corsi d’acqua nella Slovacchia orientale, dove si sono registrate alluvioni in alcuni comuni delle regioni di Prešov e Košice.

Nel frattempo, in Slovacchia centrale migliaia di famiglie sono rimaste ieri senza energia elettrica a causa della combinazione della neve e dei forti venti, con alberi e rami caduti che hanno interrotto le linee elettriche. La notte scorsa erano circa duemila i punti di derivazione senza elettricità, situazione che è andata poi peggiorando. Questa mattina, segnala il sito , circa 20mila famiglie erano ancora senza corrente, come confermato dalla società di distribuzione Stredoslovenská distribučná. La regione più colpita è Horehronie, ma ci sono anche problemi con la fornitura di elettricità a Orava e Liptov.

Purtroppo oggi viene segnalata anche una vittima del cattivo tempo. A Myjava, nell’ovest della Slovacchia (regione di Trenčin), una fermata dell’autobus si è capovolta (foto sopra) travolgendo due minori. Uno di loro è deceduto in ospedale, mentre l’altro è in condizioni critiche.

(Red)