Ministero: i test 2019 mostrano grande miglioramento degli alunni di quinta elementare

I risultati dei test svolti daglli alunni del quinto anno delle scuole elementari lo scorso anno sono migliori rispetto al 2018, e possono essere considerati un successo del sistema scolastico, e in particolare di insegnanti e alunni, . I bambini hanno raggiunto un punteggio medio del 63,4% in matematica (contro il precedente 59,3%), e del 64,8% in lingua e letteratura slovacca (era il 58,4% nel 2018).

Questo tipo di valutazioni degli alunni di quinta elementare si svolgono per il terzo anno consecutivo, e hanno coinvolto il 19 novembre scorso oltre 48mila bambini di 1.490 scuole in tutto il paese, inclusi istituti di lingua ungherese (125), bilingui slovacco-ungherese (13) e uno di lingua ucraina. I risultati sono stati verificati dall’Istituto nazionale di misura certificata dell’educazione.

Il ministero spiega i migliori risultati con le numerose misure adottate per migliorare il livello dell’alfabetizzazione degli studenti in lettura, scienze e matematica, tra cui l’innovazione dei programmi educativi statali e la pubblicazione di esempi di buone pratiche. Dal 2018 inoltre le singole scuole primarie possono presentare richieste di sussidi per progetti specifici allo scopo di migliorare lettura, alfabetizzazione matematica e scientifica dei loro alunni. Inoltre, esiste un programma di finanziamento con fondi europei per attività scolastiche extra curricolari che ha raggiunto lo scorso anno i 18 milioni di euro.

(Red)

Foto FB/policiaslovakia