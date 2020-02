Alimentari slovacchi, la quota nei negozi è sempre bassa. Nel 2019 era al 40,74%

Secondo la Camera slovacca dell’agricoltura e dell’industria alimentare (SPPK) arrivano in Slovacchia ogni giorni oltre 700 camion pieni di cibo dall’estero. Si tratta soprattutto di frutta, verdura, carne e salumi, prodotti alimentari che dunque anche i produttori slovacchi sarebbero in grado di fornire al mercato interno, dice la Camera, deplorando il fatto che lo scorso anno soltanto il 40,74% degli alimentari venduti nei negozi era di origine slovacca. In aumento, di uno zero virgola in valore di mercato rispetto al 2018, per un fatturato di circa 45 milioni di euro.

Questo è il risultato di una indagine condotta in 46 negozi di 6 diverse catene di distribuzione su tutto il territorio nazionale. In pratica, ogni dieci prodotti allineati sugli scaffali solo quattro sono slovacchi. Il confronto con gli anni precedenti mostra uno sviluppo che è sì positivo, in quanto la quota di cibo slovacco è in aumento, ma la progressione è davvero molto lenta, nonostante le campagne di promozione e incentivazione lanciate dalle autorità per l’acquisto di prodotti slovacchi. Fu negli anni 2014 e 2015 che l’aumento della presenza di prodotti made in Slovakia sul mercato interno alimentare si è rivelato più significativo, pari all’1,07%. Mentre in seguito la crescita non ha superato lo 0,2%.

Nella ricerca svolta da SPPK gli alimenti nazionali più rappresentati nei punti vendita al dettaglio nel 2019 erano latte (69%), uova (67%), acqua minerale (61%), miele (53%), vino (50%) e pane e prodotti da forno(50%). La carne preconfezionata di origine slovacca non supera il 25-26%, e lo stesso vale per la verdura in confezione. Ancora meno esposto in scaffale è l’olio di produzione slovacca, presente solo nel 17% dei casi.

(Red)

Foto cc by sa