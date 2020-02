Minoranze nazionali, la Slovacchia ricorda il 25° anniversario della Convenzione del Consiglio d’Europa

La Slovacchia ha ricordato in questi giorni il venticinquesimo anniversario della firma della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa, di cui è parte integrante la tutela internazionale dei diritti umani. Questo è il documento principale che garantisce la protezione dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti alle minoranze nazionali. La Slovacchia partecipò alla stesura di questo documento e fu tra i primi paesi a firmarlo, il 1° febbraio 1995, per poi ratificarlo il 14 settembre 1995, come terzo paese membro del Consiglio d’Europa. La questione delle minoranze nazionali ed etniche è molto importante per la Slovacchia ed è il tema della Sezione quarta della sua Costituzione, a partire dall’articolo 33 (vedi foto).

La Convenzione è il primo documento multilaterale giuridicamente rilevante che tutela i principi fondamentali della protezione delle minoranze nazionali e il meccanismo per la loro attuazione. Dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa, 39 sono parti interessate di questo importante strumento che trova la sua piena giustificazione anche dopo 25 anni di esistenza.

Con una dichiarazione pubblica, il ministero degli Affari esteri ha ricordato che la Repubblica Slovacca «apprezza il dialogo regolare con il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, che valuta l’adeguatezza delle misure adottate dalle parti contraenti per l’attuazione dei principi stabiliti nella Convenzione. Il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa è assistito nella valutazione da parte di un comitato consultivo composto da esperti di fama internazionale nel campo della protezione dei diritti e delle libertà, persone appartenenti a minoranze nazionali. Per quanto riguarda la Repubblica Slovacca, è attualmente in corso la quinta tornata di valutazioni».

(Red)