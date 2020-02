Coronavirus, test negativi anche sugli slovacchi arrivati da Wuhan

Anche i due pazienti provenienti da Wuhan ricoverati in ospedale a Banská Bystrica sono risultati negativi ai test di laboratorio per il nuovo coronavirus. Lo ha annunciato il ministero della Salute lunedì sera. I due cittadini di nazionalità slovacca sono rientrati in Europa domenica con un aereo charter francese, e arrivati ​​a Praga la notte dello stesso giorno. Un’ambulanza li ha poi trasferiti all’ospedale universitario F.D. Roosevelt di Banská Bystrica. Le condizioni dei due pazienti sono buone, non mostrano sintomi di malattia respiratoria acuta. Sono tuttavia ancora in isolamento nell’ospedale, e il personale che se ne occupa indossa indumenti protettivi e usa tutte le precauzioni del caso. Malgrado i risultati dei test, infatti, i due pazienti rimarranno in quarantena per 14 giorni, come ha confermato l’ospedale poco dopo il ricovero.

Il ministero della Salute ha annunciato che ora gli esami di laboratorio vengono eseguiti anche in Slovacchia, presso il Centro di riferimento nazionale per l’influenza dell’Ufficio di sanità pubblica. Per questa ragione ora è possibile avere i risultati in tempi molto brevi. In precedenza la Slovacchia non era in grado di eseguire i test e nei primi casi di sospetto coronavirus ha inviato i prelievi di materiale biologico a un laboratorio in Germania.

(Red)

