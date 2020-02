Coronavirus, nessuno dei casi sospetti in Slovacchia è stato confermato

La presenza del coronavirus non ha avuto alcuna conferma in Slovacchia. I risultati di laboratorio dei prelievi fatti nei giorni scorsi si sono tutti rivelati negativi. Questo vale per i due uomini recentemente rientrati dalla Cina e ricoverati in quarantena nell’ospedale di Martin, di cui abbiamo parlato venerdì. Anche nel caso di una donna di 33 anni ricoverata all’ospedale militare di Ružomberok (regione di Žilina) domenica 2 febbraio non è confermata l’infezione. In questo caso tutto lascerebbe pensare che si tratti di una malattia batterica e non virale. La donna presentava sintomi di una malattia infettiva e una febbre di 38 gradi, ma negli ultimi tempi non ha viaggiato in zone a rischio, il che la porrebbe al riparo da una eventuale contrazione del virus 2019-nCoV. La donna sarà presto dimessa e tornerà a casa.

Il primo ministro Peter Pellegrini (Smer-SD), in veste di ministro della Salute ad interim, è intervenuto domenica per informare che non ci sono prove di coronavirus in Slovacchia. Nessuno dei campioni prelevati dal personale sanitario nei giorni scorsi su tredici pazienti in Slovacchia che presentavano sintomi simili a quelli causati dal virus ha rilevato l’infezione.

Altri due cittadini slovacchi che si trovavano in Cina sono rientrati nella notte insieme a cinque cechi con un aereo atterrato a Praga. Con un’autoambulanza speciale sono poi stati riportati in Slovacchia e ricoverati questa mattina presto presso l’ospedale universitario Roosevelt di Banská Bystrica. Qui i due pazienti, le cui condizioni sono buone e non mostrano sintomi di malattie respiratorie acute, rimarranno in quarantena per due settimane. I risultati di laboratorio dei loro campioni biologici saranno noti entro 48 ore.

Dalla città di Wuhan, epicentro dell’epidemia messo in stato di isolamento, è partito domenica un aereo A380 che ha evacuato e portato in Europa circa 250 persone. I cechi e slovacchi, atterrati a Parigi, hanno poi proseguito il viaggio verso Praga con un aereo militare ceco.

(Red)

Foto (NIH) CC0