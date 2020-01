Campagna elettorale, la più trasparente è quella della coalizione PS-Spolu

Mancano ancora quattro settimana al voto del 29 febbraio, e la campagna elettorale – una delle più combattute e aggressive di sempre – è ancora in pieno svolgimento. Secondo della ong Transparency International Slovensko (TIS), la campagna finora più trasparente è quella della coalizione progressista dei partiti e -občianska demokracia (PS-Spolu). Vengono poi, in ordine, Libertà e Solidarietà (SaS) e Dobrá voľba. In generale, la maggior parte dei soggetti elettorali ha fatto miglioramenti nel corso della campagna, in particolare nel tenere aggiornato il conto trasparente, in cui indicare entrate e uscite, possibilmente dettagliate con nomi di finanziatori e beneficiari e le causali di ogni spesa.

Secondo TIS, la coalizione PS-Spolu è il soggetto politico che ha pubblicato fino ad ora i dati più dettagliati sul finanziamento della propria campagna, sulle spese e le proprietà dei leader elettorali, e sulla completezza o qualità dei siti web dei due partiti, che vengono aggiornati in tempo reale e riportano dettagli delle spese fatte prima della campagna ufficiale e dichiarazionoi fiscali degli ultimi tre anni e l’elenco delle proprietà di entrambi i suoi leader, Michal Truban e Miroslav Beblavý.

Al contrario, il partito di Štefan Harabin è quello che ha maggiormente nascosto le sue fonti di finanziamento. I nomi di chi avrebbe fornito prestiti di relativa grande entità, inclusa una piccola impresa ceca, non sono sufficientemente credibili nello spiegare le somme usate per pagare la campagna elettorale del partito, dice TIS.

E nemmeno il più grande partito di governo brilla a questo riguardo, rispettando del resto una tradizione passata di campagne non proprio specchiate. Sebbene ci siano miglioramenti, tre quarti delle spese di Smer non sono riconducibili a vere e proprie voci di spesa, ma sono piuttosto nascoste tra le fatture di agenzie di comunicazione. E a differenza della maggioranza degli altri partiti, Smer non vuole rivelare i dettagli della sua campagna di affissioni.

