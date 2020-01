Diplomazia e guerra in Ucraina. Niente di nuovo sul fronte orientale

Dall’incontro di dicembre tra il presidente ucraino Zelensky e quello russo Putin sotto l’egida di Francia e Germania poco o nulla è cambiato nel conflitto nel Donbass. Di Ucraina si è invece parlato molto per l’impeachment a Trump e per l’abbattimento del Boeing in Iran. Di Filippo Rosin.

Il del gruppo Normandia (formato da Ucraina, Russia, Francia e Germania) ha confermato che quella volontà di pace espressa da parte dei cittadini ucraini in diverse sedi – in primis quella elettorale – con il plebiscito riservato al presidente Zelensky, non è stata ricambiata da un’eguale enfasi delle parti sedutesi al tavolo organizzato da Emmanuel Macron.

Circa 3 milioni di persone attualmente residenti nell’est dell’Ucraina (Donbas) sia nelle repubbliche separatiste che nelle zone controllate dall’esercito ucraino, chiedono la fine del conflitto e che gli siano ridate opportunità di sviluppo sociale ed economico. In Donbas gli effetti diretti ed indiretti della guerra si vivono e vedono ogni giorno, siano essi dovuti ai colpi di mortaio e ai feriti che ne seguono oppure alle difficoltà nel muoversi per andare a trovare un parente o cercare un medico. La reazione della popolazione è in alcuni casi quella di resistere e rimanere, in altri di partire per altre città e villaggi ucraini oppure per l’estero. Alcuni si spostano nella Federazione Russa ed altri, la maggior parte, nelle zone della grande diaspora ucraina: Polonia, Italia, Germania, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Canada e Stati Uniti.

Ad una prima fotografia del post summit, i risultati non sembrano essere molto positivi, in quanto, mentre nel Donbas ogni giorno la guerra è “calda” (il sito , manda aggiornamenti 24 ore su 24 del conflitto), la diplomazia è rimasta in punta di fioretto compiacendosi di una riunione tenutasi “dopo tre anni”, del buon umore di Vladimir Vladimirovich Putin e del “disgelo che possiamo dire in atto”.

Le decisioni comuni raggiunte a Parigi mirano comunque sia a reiterare gli accordi di Minsk del 2014 e 2015 sia all’adozione di nuove misure immediate per la stabilizzazione nelle aree di crisi. Queste ultime in sintesi stabilivano il cessate il fuoco prima della fine 2019, lo sviluppo di un piano di sminamento, l’aumento del numero delle così dette aree di disimpegno dove rilocalizzare armamenti di ambedue le parti, il rilascio e scambio di prigionieri di guerra garantendo accesso incondizionato ai detenuti da parte delle “organizzazioni internazionali inclusa la Croce Rossa Internazionale” ed infine la creazione di nuovi punti di attraversamento della linea di contatto (attualmente vi è un solo punto di attraversamento pedestre a Stanitsa Luhanska tra la repubblica di Lugansk ed il territorio sotto controllo ucraino e tre per pedoni e veicoli a Mayorsk, Mariinka and Gnutove tra repubblica di Donetsk e territorio sotto controllo ucraino).

