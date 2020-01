Il governo approva un aumento del costo finale dello Stadio nazionale di calcio

Il governo ha approvato ieri un’appendice al futuro contratto per l’acquisto dello Stadio nazionale di Bratislava. Il documento aggiunge ulteriori costi al progetto, che alla fine costerà allo Stato 98,447 milioni di euro, 23 milioni in più della cifra contrattuale massima “chiavi in mano” già stabilita di 75 milioni, che include una stima di oltre 6 milioni di euro di entrate provenienti dai parcheggi. L’aumento sarebbe dovuto a costi di costruzione aggiuntivi per misure di sicurezza dello stadio secondo gli standard UEFA, al prolungamento dei lavori oltre il previsto, all’aumento dei costi di manodopera e materiali e a un audit sull’ammissibilità dei costi ordinato alla società di consulenza KPMG dal ministero della Pubblica Istruzione.

Ora il protocollo dovrà essere valutato dall’Ufficio per gli appalti pubblici (UVO), l’autorità slovacca delegata a dare un giudizio sui contratti tra Stato e privati, e dovrà passare l’esame della Commissione europea che analizzerà il contratto alla luce della normativa sugli aiuti di Stato. La costruzione dello stadio di calcio nazionale è stata avviata a settembre 2016. Il governo si è impegnato a completare e acquistare anche la parte non commerciale dello stadio e a fornire un sussidio di 27,2 milioni di euro per la società investitrice NFŠ dell’uomo d’affari Ivan Kmotrik, che si occupa dei lavori di costruzione e che possiede anche la squadra di calcio ŠK Slovan Bratislava che userà lo stadio per le sue partite casalinghe. Stadio di calcio nazionale Tehelné pole, che ha una capienza di 22.500 spettatori, è stato inaugurato nel marzo 2019. Sarà il terreno di gioco di casa della nazionale slovacca e potrà ospitare altre partite organizzate dalla FIFA e dalla UEFA.

La mossa del governo non è piaciuta a Veronika Remišová, vice presidente del partito Za ľudí e deputata indipendente, che ha annunciato l’intenzione di chiedere la convocazione di una seduta straordinaria della commissione parlamentare per l’Istruzione, la scienza, la gioventù e lo sport per discutere della cosa, e chiederà alla ministra Martina Lubyová del Partito nazionale slovacco (SNS) di pubblicare tutti i documenti relativi alla firma di appendici al contratto dello stadio. Le chiederà inoltre di quest’affare che sembra tutto «meno che vantaggioso sia per lo Stato che per i contribuenti». Remišová critica il fatto che l’ex ministro dell’Istruzione Peter Plavčan (sempre di SNS) abbia firmato un accordo modificato con l’opzione di acquisto per lo Stato per 75 milioni di euro, un prezzo a suo tempo considerato come limite e finale. Ma ora il successivo ministro dello stesso partito afferma che dobbiamo pagare qualunque prezzo chieda il proprietario dello stadio.

