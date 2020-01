Il ministero delle Finanze prepara tagli alla tassa di circolazione per 30 milioni

Il ministro delle Finanze Ladislav Kamenický ha detto ieri sera che presenterà al governo una proposta legislativa per ridurre le tasse di circolazione per i mezzi pesanti per un importo di circa 30 milioni di euro. La decisione è arrivata dopo un incontro con il collega ai Trasporti Arpád Ersék e i rappresentanti dell’associazione di autotrasportatori Česmad, che hanno accolto con favore la proposta. Secondo Kamenický non è invece possibile accontentare le richieste dell’altra associazione del trasporto su gomma UNAS di un taglio sostanziale dell’imposta, che è regolata da norme UE. Del resto, i tempi sonostrettissimi visto che questo governo ha meno di un mese di vita prima delle elezioni del 29 febbraio. I due ministri sono stati incaricati di trovare una soluzione nel corso del consiglio dei ministri di ieri.

Il governo ha già approvato una proposta di riduzioni dei pedaggi autostradali in base ai chilometri percorsi già a partire dal primo chilometro e non più in via retroattiva a fine anno. Le norme europee pongono dei limiti alle concessioni del governo, e Kamenický ha spiegato che non gli è possibile andare oltre il 13% di sconto, che è comunque il doppio di quanto preventivato. Impossibile accontentare i camionisti di UNAS che chiedono un taglio delle tariffe del 25%. La tassa di circolazione va regolata ogni anno entro il 31 gennaio per l’anno solare precedente.

Ieri il primo ministro Peter Pellegrini ha invitato l’Unione slovacca degli autotrasportatori (UNAS) a tolgliere i blocchi stradali ai valichi di frontiera, che hanno procurato problemi di approvvigionamento a diverse fabbliche, in particolare del settore automobilistico. Ieri è stato revocato il blocco dei mezzi pesanti in seguito all’intervento della polizia, ma UNAS rimane in allerta e di dice pronta a riprendere lo sciopero in qualsiasi momento se i colloqui con il governo, oggi a un punto morto, non riprenderanno nella direzione auspicata dai trasportatori. I rappresentanti di UNAS lamentano il fatto che l’accordo raggiunto dal governo con Česmad va a scapito delle imprese di trasporto di piccole e medie dimensioni.

Intanto anche la fabbrica automobilistica Kia Motors di Teplička nad Váhom, vicino a Žilina, ha denunciato ieri la situazione di stallo nella discussione con gli autotrasportatori che ha ridotto le scorte di alcuni suoi fornitori e che ha provocato un rallentamento della produzione anche all’azienda sudcoreana.

(Red)

Foto Pxhere CC0