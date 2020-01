Bologna, sabato concerto della memoria con compositori e artisti cechi

L’Associazione culturale italo-ceca Lucerna organizza per sabato 1 febbraio a Bologna “ “. Realizzato in collaborazione con Teatro del Baraccano, il Museo Ebraico di Bologna e il Centro Ceco di Roma, il concerto vedrà tra gli esecutori tre musicisti cechi: Andrea Doskočilová mezzosoprano, Petr Pospíšil viola, Monika Fenyešová pianoforte. Per il concerto sono stati scelti alcuni brani di compositori (Ilse Weber, Viktor Ullmann, Petr Eben, Ernest Bloch e Antonín Dvořák) con significative esperienze di vita, dai valori umani limpidi e apertamente testimoniati con le loro azioni, in cui si avvertono, attraverso il linguaggio della musica, sentimenti di sofferenza, pathos, melanconia per la lontananza dai propri affetti e dai propri cari. Composizioni che lasciano aperta la porta a speranza, amore ed un indomabile anelito di vita.

Sabato 1 febbraio 2020 alle ore 18.00

Teatro del Baraccano, via del Baraccano 2, Bologna



Biglietti online su o nei punti vendita convenzionati, tra cui Bologna Welcome, P.zza Maggiore 1/E

