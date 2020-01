Il 15% degli italiani nega la Shoah, nel 2004 erano il 2,7%

Secondo il “Rapporto Italia 2020” dell’Eurispes, è in forte aumento il numero degli italiani secondo i quali la Shoah non sia mai avvenuta. Il 15,6% del campione intervista nega lo sterminio degli ebrei, mentre nel 2004 la percentuale era del 2,7%. In aumento anche coloro i quali tendono a sminuire la portata dell’ , che passano dall’11,1% al 16,1%. E non è tutto, il 19,8% ritiene che Benito Mussolini “sia stato un grande leader che ha solo commesso qualche sbaglio”.

Un rapporto altamente preoccupante e che conferma l’aumento del degrado culturale del Bel Paese, in cui gli atti di antisemitismo e intolleranza nei confronti del diverso in generale devono preoccupare. Il 61,7% degli intervistati, sostiene che non ci sia un problema antisemitismo in Italia, ma ritiene che gli episodi di antisemitismo (alcuni risalenti proprio ai giorni scorsi) sono dei meri casi isolati. Per fortuna, il 60,6% riconosce che gli episodi di intolleranza siano anche conseguenza di un linguaggio sempre più diffuso e basato sull’odio e il razzismo, che spesso trova valvola di sfogo sui social network.

Il 47,5% ritiene invece che gli episodi di antisemitismo che si verificano in Italia siano una “pericolosa recrudescenza del fenomeno”. Il 37,2%, infine, relega questi atti a bravate che hanno lo scopo di mettersi in mostra, provocare o “scherzare”. […]

