Incendio in un capannone a Šurany estinto dopo tre giorni

Si è concluso solo questa mattina alle 8, dopo tre giorni di intenso lavoro di numerose squadre di vigili del fuoco, lo spegnimento di un incendio scoppiato in un capannone di pneumatici a Šurany nella regione di Nitra. Nelle prime ore del mattino del 27 gennaio aveva preso fuoco, per cause ancora da accertare, il deposito di un’azienda in cui erano stoccati gli pneumatici, all’interno del locale parco industriale. Per facilitare il lavoro i pompieri con l’aiuto di pale meccaniche hanno spostato le gomme all’esterno, dove sono state irrorate con liquido estinguente.

Sul posto sono intervenute unità di vigili del fuoco da tutta la regione e oltre. Fino a 50 uomini hanno lavorato in un turno e complessivamente sono stati oltre 200 i pompieri professionisti e volontari che hanno preso parte all’operazione nelle 75 ore necessarie per avere ragione delle fiamme, usando circa mezzo milione di litri di acqua soltanto nelle prime trenta ore.

Po viac ako 75 hodinách nepretržitého hasenia výrobnej haly v Šuranoch sa hasičom podarilo požiar úplne zlikvidovať.Pri udalosti zasahovalo viac ako 200 profesionálnych a dobrovoľných hasičov ☝️ Pozrite si video z pohľadu zasahujúcich príslušníkov 👨‍🚒#hasičihrdinovia #ďakujeme ♥Video: HaZZ Uverejnil používateľ Štvrtok 30. januára 2020

A causa delle mutevoli condizioni meteorologiche e del vento, sono stati condotti numerosi test per analizzare l’eventuale presenza di sostanze nocive nell’aria intorno allo stabilimento e nel comune di Šurany, ma non sono state rilevate concentrazioni di inquinanti particolarmente pericolose per la salute della popolazione e il vneto ha spinto il fumo fuori dell’abitato. Si è comunque avvertita la comunità locale del potenziale rischio di irritazioni respiratorie dovute al fumo acre che si è sprigionato, e si è raccomandato di non aprire inutilmente porte e finestre.

La polizia distrettuale di Nové Zámky ha avviato un’indagine sulla causa dell’incendio. I danni provocati dal rogo alle aziende vicine sono stati stimati in due milioni di euro. Il sito sarà visitato oggi dagli investigatori della polizia, insieme a specialisti. Il fascicolo sul caso ipotizza il reato di minaccia generale.

(La Redazione)

