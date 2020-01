Samsung Electronics: 500 licenziamenti in arrivo nello stabilimento di Galanta

La società sudcoreana Samsung continua il suo piano di riorganizzazione globale e ottimizzazione della produzione, che ha come conseguenza anche la riduzione del personale occupato in Slovacchia. Delle 1.500 persone che oggi lavorano nello stabilimento di Galanta (regione di Trnava) ne licenzierà circa 500 a fine maggio. Circa 200 dipendenti saranno ridotti nei dipartimenti acquisti, ingegneria e controllo qualità. Quest’anno potrebbero perdere il lavoro in Samsung fino a 900 lavoratori. La società sta negoziando con il sindacato KOVO per garantire ai lavoratori che perdono il loro posto un adeguato compenso, e offrire loro opportunità di formazione e orientamento professionale.

Samsung esporta la maggior parte dei suoi prodotti sui mercati europei, ma la sua produzione è diminuita negli ultimi due anni, mentre il costo del lavoro è aumentato. La società ha già licenziato 2.000 dei suoi 6.000 dipendenti e nel 2018 ha chiuso lo stabilimento di Voderady nella regione di Trnava, trasferendo la produzione di pannelli LCM, televisori di fascia alta e schermi di grandi dimensioni in Ungheria, dove i costi aziendali sono inferiori. Samsung prevede di trasformare lo stabilimento ungherese in una delle principali fabbriche del gruppo in Europa.

