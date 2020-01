NBS: per gli analisti bancari il PIL crescerà del 2,2% quest’anno, dell’1,9% il prossimo

Gli analisti delle banche commerciali, come indica la revisione di gennaio del sondaggio mensile della Banca centrale NBS, pensano che la crescita del PIL a prezzi fissi in Slovacchia sarà del 2,2% quest’anno, ma dovrebbe rallentare all’1,9% il prossimo. La stima di crescita è così stata rivista al ribasso di 0,6 punti percentuali rispetto all’indagine di dicembre 2019. La disoccupazione quest’anno dovrebbe stabilizzarsi al 5,8%, il tasso di occupazione dovrebbe salire dell’1,2% e gli stipendi nominali sono previsti salire del 7,9%. Per il 2021 gli analisti prevedono che il tasso di occupazione aumenterà dello 0,3%, la disoccupazione sarà leggermente più alta, al 6%, mentre gli stipendi sono stimati crescere non più del 5%.

(Red)

Illustr. /BS