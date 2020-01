Energia elettrica: in vista una riforma tariffaria per bollette più leggere

Il ministero dell’Economia starebbe valutando la possibilità di per il funzionamento del sistema (TPS), una parte del prezzo finale dell’elettricità pagato dai consumatori il cui valore supera un quinto di tale prezzo. Nel TPS è incluso il contributo per il sostegno per l’elettricità verde, ma anche per la produzione di elettricità dal carbone nazionale, un prelievo per lo smaltimento nucleare e la tassa per l’organizzazione del mercato dell’elettricità a breve termine. Nel progetto del ministero c’è il passaggio a finanziamenti multi-fonte, e la tariffa TPS non finirebbe più nei prezzi dell’elettricità, ma dal bilancio statale o dalle entrate dalla vendita di quote di emissione. Alla fine, i prezzi finali dell’elettricità dovrebbero beneficiarne, e famiglie e imprese potrebbero pagare bollette meno salate.

Il TPS, che nel 2020 rappresentava il 5% del prezzo dell’energia elettrica, era triplicata al 16% nel giro di cinque anni, ma già nel 2018 era arrivata al 22%. Negli ultimi otto anni in bolletta sono stati addebitati 3 miliardi di euro per la produzione di energia “verde”, attualmente circa 500 milioni all’anno. Secondo l’autorità per l’energia ÚRSO il rapido aumento della tariffa è dovuto in particolare al costante aumento del numero di produttori di elettricità da fonti energetiche rinnovabili (FER).

(Red)

Foto CC0