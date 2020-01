Standard & Poor’s conferma il rating “A + con outlook stabile” della Slovacchia

L’agenzia di rating Standard & Poor ha confermato il rating A + della Slovacchia con prospettiva stabile. In altre parole, è previsto uno sviluppo dell’economia slovacca e delle finanze pubbliche senza grandi deviazioni dai suoi indicatori macroeconomici e fiscali (positivi o negativi) dei valori previsti per i prossimi anni.

L’agenzia evidenzia, tra gli elementi che hanno favorito una valutazione positiva della Slovacchia, le buone prospettive di crescita economica, il settore bancario ben capitalizzato, la politica fiscale stabile e il debito estero basso, nonché l’aumento dell’occupazione. Inoltre, una forte domanda interna dovrebbe allontanare il rischio di un forte rallentamento. Tuttavia, come molti esperti continuano a sottolineare, l’eccessiva dipendenza dal settore automobilistico e dalla domanda estera è la principale debolezza dell’economia slovacca. Standard & Poor’s sottolinea che un eventuale indebolimento della domanda estera potrebbe portare a una decelerazione dell’economia slovacca sotto al 2,5% quest’anno e nei prossimi anni.

All’interno del gruppo Visegrad la Repubblica Ceca mantiene la migliore classificazione, AA-, con una capacità molto forte di far fronte ai propri impegni finanziari, seguita dalla Polonia, qualificata con livello A-. Ciò significa che il paese è un po’ più suscettibile agli effetti negativi derivanti da cambiamenti nelle condizioni e circostanze economiche rispetto agli obblighi classificati in categorie superiori. Tuttavia, la sua capacità di far fronte ai propri impegni finanziari è ancora forte. Al contrario, in Ungheria, paese valutato BBB, è più probabile che, nonostante i parametri di protezione adeguati, condizioni economiche sfavorevoli o cambiamenti temporanei provochino un indebolimento della capacità di adempiere ai propri obblighi finanziari sull’obbligazione.

