L’Italia dei musei e dei parchi archeologici: il Colosseo è il più visitato

Il Colosseo si conferma in testa alla classifica Top 30 dei musei e dei parchi archeologici statali del 2019. Al secondo posto gli Uffizi di Firenze, al terzo Pompei, al quarto la Galleria dell’Accademia ancora a Firenze e al quinto posto Castel Sant’Angelo a Roma. Rispetto al 2018 calano gli ingressi al Colosseo, mentre aumentano quelli di Castel Sant’Angelo. Netta crescita per Pompei, mentre a Roma salgono anche le Terme di Caracalla, che hanno fatto registrare un aumento dell’11 per cento rispetto all’anno prima.

«A qualche anno dalla riforma dei musei i risultati straordinari si vedono sempre di più grazie al lavoro dei direttori e di tutto il personale. Più incassi vogliono dire più risorse per tutela e ricerca, servizi museali. Andremo avanti sul percorso dell’innovazione», ha commentato il ministro peri beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini.

Tra i musei e i siti gratuiti, ottimi risultati per il Pantheon, che ha superato, secondo i dati del Mibact, quota 9 milioni di visitatori nel 2019, con un amento di oltre 400mila visitatori rispetto al 2018. Ottimo il risultato anche del Vittoriano, che ora è un sito autonomo insieme a Palazzo Venezia, che si è portato a 3 milioni di ingressi ed è cresciuto del 9 per cento. Le prime cinque regioni per numero di ingressi sono il Lazio, la Campania, la Toscana, il Piemonte e la Lombardia.

La classifica dei musei più visitati in Italia nel 2019

Colosseo Uffizi di Firenze Pompei Galleria dell’Accademia Firenze Castel Sant’Angelo Museo Egizio Reggia di Venaria Reggia di Caserta Villa Adriana e Villa d’Este di Tivoli Museo Archeologico Nazionale di Napoli Musei del Bargello Galleria Borghese Ercolano Musei Reali di Torino Cenacolo Vinciano Paestum Pinacoteca di Brera Palazzo ducale di Mantova Museo Nazionale Romano Ostia Antica

( cc by nc nd)

Foto CC0

cc by

CC0, Foto CC0