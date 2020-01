E Brexit sia: la Regina e poi il Consiglio dell’UE firmano la legge sull’accordo di recesso

Ora manca solo il voto, puramente simbolico, del Parlamento europeo.

Brexit. E’ finita così, con l’impotente regina che firma una legge e la Gran Bretagna che tra pochi giorni sarà fuori dall’Unione europea. Il voto del Parlamento europeo atteso per la prossima settimana, dopo un passaggio in commissione Costituzionale questa sera, è puramente simbolico.

🇪🇺🇬🇧 Brexit withdrawal agreement to be tabled in plenary next week with a positive recommendation by MEPs

Lo scriviamo con il cuore spezzato, ma l’Accordo di recesso, firmato tra Londra e Bruxelles oramai oltre un anno fa, dopo un burrascoso iter parlamentare è ora legge, e nulla potrà fermare questa separazione decisa unilateralmente al di là del Canale oramai quasi quattro anni fa, con il referendum del 23 giugno del 2016.

Today I have signed the Withdrawal Agreement for the UK to leave the EU on January 31st, honouring the democratic mandate of the British people.

This signature heralds a new chapter in our nation’s history.

