Un video di Nature spiega tutto ciò che serve sapere sul coronavirus cinese

Lo hanno battezzato , contrazione di nuovo coronavirus, e finora è stato letale per 81 persone, anche se potrebbe averne infettate oltre 3mila. L’agente patogeno che ha sorpreso la Cina, in particolare l’area di Wuhan, al centro del Regno di mezzo, non ha ancora una cura. E da diversi giorni fa paura anche fuori dai confini dell’Estremo oriente. Ma cos’è esattamente un coronavirus? Dov’è avvenuta la sua mutazione? Come si diffonde tra la popolazione? E, ancora, cosa stanno facendo gli scienziati per trovare una soluzione? Tutto quello che dovete sapere sul tema è in questo video, appena diffuso da .

