Per il territorio di Dorgali e Cala Gonone presenti a ITF Slovakiatour 2020 l’Assessore Carta Brocca (con deleghe a Turismo, Cultura e Sport) e l’Assessora Laura Sagheddu (con deleghe a Bilancio e Attività produttive).

In fiera rappresentavano sia l’amministrazione comunale che tutte le aziende (turistiche, enogastronomiche, artigianali, ecc…) dell’area.

In particolare tre aziende hanno voluto presenziare direttamente all’evento:

– Consorzio noleggiatori, che fa trasporto passeggeri nel Golfo di Orosei;

– Travicande.com, portale di promozione dell’extra-alberghiero;

– Coop Ghivine, che fa escursioni nei siti turistici.

I due Assessori presenti ci hanno dichiarato di essere contenti di aver partecipato dichiarando che “i mercati dell’est Europa sono certamente interessanti sia perché i nuovi collegamenti sia da Bratislava che dalla vicinissima Vienna aprono nuove possibilità a livello di presenze, sia perché il fatto di avere collegamenti anche in bassa e bassissima stagione ci permette di promuovere la destinazione anche oltre il “solito” turismo balneare. Il nostro territorio è una meta perfetta per fare passeggiate in mezzo alla natura… un vero paradiso per gli sportivi e per chi cerca tranquillità, tradizione e una base per visitare l’interno della Sardegna: la parte più autentica e “selvaggia”.

Dal sito ufficiale di SardegnaTurismo ( ): Storia e archeologia, tradizioni e arte manifatturiera, mare incantevole e montagne selvagge del Supramonte, ricoperte da profumati boschi, ti porteranno in un mondo magico e leggendario. A Dorgali troverai un patrimonio naturalistico di ben 225 chilometri quadrati, uno dei territori comunali più belli ed estesi in Sardegna. Lungo le caratteristiche vie del centro storico passeggerai fra case di pietra vulcanica e botteghe, dove i gioielli in filigrana e le ceramiche ti faranno scoprire, insieme ai tappeti, la vocazione artigiana del borgo. Le chiese di san Lussurio, della Madonna d’Itria e la parrocchiale di santa Caterina sono testimoni della profonda devozione della sua popolazione. Farai un viaggio a ritroso nel tempo nel museo archeologico, che raccoglie i reperti di età nuragica (in particolare quelli del villaggio-santuario nuragico di Serra Òrrios) e di epoca punica e romana. Natura, tradizioni e cultura si fondono nel parco-museo s’Abba frisca. A pochi chilometri dal paese partirai in escursione verso la valle di Lanaittu, attraversando il mitico villaggio di Tiscali, roccaforte difensiva di fronte all’avanzata romana.

Poco fuori dal paese, superata una breve galleria, vera e propria porta tra montagna e mare, ti si aprirà allo sguardo lo splendore del golfo di Orosei. Un’affascinante e sinuosa discesa ti porterà sino alla frazione di Cala Gonone, celebre per insenature e calette, attrazione di appassionati di natura e avventura o di romantiche escursioni in barca. Si adagia su una ripida collina che degrada sino al mare: qua risaltano spiagge di sabbia dorata come Cala Cartoe, Ziu Martine e Cala Osalla. Via mare o con un suggestivo e impegnativo trekking, giungerai a Cala Luna, al confine con Baunei, una delle spiagge più incantevoli del Mediterraneo, caratterizzata da sabbia finissima e circondata da un bosco di oleandri che le fa da cornice: è lo scenario del film cult ‘Travolti da un insolito destino’. Inoltrandoti, raggiungererai la Codula di Luna, una gola incastonata in ripide pareti calcaree dove godrai dello spettacolo di ginepri millenari che fanno da guardiani, da tempo immemorabile, alle bellezze del posto. Da Cala Gonone in escursione guidata potrai raggiungere anche le famose cavità naturali delle Grotte del Bue Marino, spettacolare ‘foresta’ di stalattiti e stalagmiti, un tempo habitat della foca monaca, che custodisce un lago salato sotterraneo. Dentro le grotte, nel corso dell’evento Cala Gonone Jazz, si celebra un concerto unico e spettacolare. A proposito di scoperte marine, non perdere occasione di visitare l’acquario dentro il borgo di Cala Gonone.

