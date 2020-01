Nel 2019 all’aeroporto di Bratislava 2,29 milioni di passeggeri

Lo scorso anno l’aeroporto M.R. Štefánik di Bratislava, il più grande scalo slovacco, ha . Si tratta di un numero appena inferiore (lo 0,1%) a quello record del 2018, risultando dunque il secondo numero più alto di sempre. Il giorno più trafficato è stato il 31 luglio 2019, quando sono arrivati o partiti 13.387 viaggiatori.

In ogni caso il 2019, per la struttura aeroportuale della capitale slovacca, ha segnato il record assoluto di passeggeri serviti su voli di linea: 1,88 milioni. Il numero maggiore di viaggiatori è stato registrato sulle linee – sia di linea che charter – dirette a Londra, Antalya, Dublino, Kiev e Mosca.

Secondo il direttore dello scalo il numero inferiore di passeggeri rispetto al 2018 è dovuto alla messa a terra dei grandi Boeing 737 Max, in seguito a due gravi incidenti nell’ottobre 2018 (Lion Air, Indonesia, 189 morti) e nel marzo 2019 (Ethiopian Airlines, Etiopia, 154 morti). I voli charter per le destinazioni di mare hanno dovuto così operare con aerei meno capienti, diminuendo i posti disponibili. Inoltre, l’aeroporto ha sentito gli effetti della fine dei voli per Praga e Košice.

Da e per l’aeroporto nel 2019 sono transitati 47 voli di linea per 41 destinazioni in 18 paesi di sette compagnie aeree: Air Cairo, Cyprus Airways, Flydubai, Pobeda, Ryanair, Smartwings e Wizz Air. La compagnia aerea irlandese Ryanair ha trasportato il numero maggiore di passeggeri, seguita da Smartwings, Wizz Air, Pobeda e Flydubai.

Sul fronte del trasporto merci, dallo scalo sono passate lo scorso anno 20.449 tonnellate di merci aviotrasportate.

(Red)

Foto bts.aero