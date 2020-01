Memoria e memorie: perché non accada mai più

Episodi di antisemitismo – omicidi, aggressioni fisiche, insulti e minacce nei media, profanazioni di luoghi di culto e cimiteri ebraici – segnano un risorgere preoccupante in più Paesi d’Europa. I dati registrati sono una sottostima del fenomeno perché riflettono le denunce esplicite e non la miriade di casi che restano ignoti.

Il sondaggio, curato dall’Agenzia europea per i diritti fondamentali di cui riferivo in un articolo dell’ottobre scorso su AffarInternazionali, circa la registra fra gli oltre 16.000 cittadini ebrei intervistati un senso di pericolo, un’ansia diffusa per un problema che incombe con maggiore gravità rispetto alla prima indagine del 2012-13 che già rilevava un elevato senso di minaccia, anche in Italia, non tanto di violenza fisica, quanto verbale e digitale.

Parallelismi con gli Anni Trenta del Novecento sono fuorvianti. Non vi è un antisemitismo di Stato; in generale, le istituzioni pubbliche sono impegnate nel combattere rigurgiti antisemiti con un’azione di educazione, vigilanza e prevenzione. Non così in Paesi come la Polonia e l’Ungheria, dove governi illiberali tendono ad avvalorare tesi revisioniste fino a negare il collaborazionismo di loro cittadini con la macchina dello sterminio nazista. Azione peraltro insufficiente: in diversi segmenti della società europea restano zone di connivenza, copertura o sorda passività che alimentano insolenza e senso di impunità negli imitatori odierni del razzismo antisemita.

Un fatto importante è stato l’approvazione da parte del Consiglio dell’Ue di una di atti di antisemitismo concordata in sede di Ihra (International Holocaust Remembrance Alliance). Parlamenti e governi di Paesi membri l’hanno via via ratificata: appena qualche giorno fa anche l’Italia. La stessa definizione era stata approvata nel 2016 dall’Osce – l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa – con l’adesione di 56 Paesi, fra cui alcuni a maggioranza musulmana (repubbliche dell’ex Unione sovietica), e la sola opposizione della Russia.

Ma la patologia persiste, ricorre, ancora 75 anni dopo gli orrori del nazismo; appare muoversi per l’Europa, gli Stati Uniti, il Medio Oriente, rimuovendo tabù, riesumando vecchi stereotipi quali il potere finanziario degli ebrei o i fantasmi mistificatori di un complotto mondiale.

Di Giorgio Gomel …continua…

Foto CC0