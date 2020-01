Sondaggio: 6 slovacchi su 10 vieterebbero la catena per i cani

Secondo svolto a dicembre da Focus per un’organizzazione animalista, tenere un cane alla catena dovrebbe essere proibito assolutamente dal 30,5% degli slovacchi, e un altro 31,3% è piuttosto in disaccordo con questa pratica, portando la percentuale dei contrari a quasi il 62%. D’altro canto, il 23% degli oltre mille intervistati pensa che non sia un problema, e uno zoccolo duro del 10,2% è assolutamente contrario a liberare i cani dalla catena.

Secondo i risultati dell’indagine, le donne sono maggiormente inclini al divieto della catena (quasi il 32% in linea assoluta) rispetto agli uomini (29%), e contemporaneamente sono gli uomini i più convinti che i cani dovrebbero essere tenuti legati (11 contro 9%).

A ottobre 2019 il Parlamento aveva affrontato la questione su proposta di una parlamentare di SNS a favore del divieto, senza però trovare in aula un sostegno sufficiente.

(Red)

