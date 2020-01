Pellegrini è il leder preferito dalla gente come premier. Seguono Kiska e Kotleba

Secondo un sondaggio AKO per TA3, i leader di partito più credibili e più adatti a divenire primo ministro in Slovacchia sono l’attuale premier Peter Pellegrini (Smer-SD), l’ex presidente e leader del partito Za ludì Andrej Kiska e il capo di LSNS Marian Kotleba. Pellegrini, l’unico in classifica che ha occupato la posizione di capo dell’esecutivo, gode della fiducia di un gruppo abbastanza ampio, superiore a quello che sostiene il partito cui appartiene, di quasi un terzo degli intervistati (30,8%). Kiska è visto bene come premier dal 23% degli elettori, circa il doppio dei potenziali sostenitori del suo partito. Al terzo posto si piazza Marian Kotleba, leader di destra estrema, gradito come capo del governo dall’8,1% davanti a Boris Kollar di Sme Rodina che ottiene il supporto del 7,9% degli intervistati.

ĎAKUJEM VÁM ZA DÔVERUMilí priatelia, ďakujem Vám za dôveru, vyjadrenú v aktuálnom prieskume, koho ľudia považujú za… Uverejnil používateľ

Pellegrini il sondaggio ringraziando coloro che gli hanno dato fiducia. «Ho assunto questo incarico in un periodo travagliato [per il paese] con tre chiare priorità in mente: fare tutto il possibile per indagare sul doppio omicidio [di Ján Kuciak e Martina Kušnirová e catturare gli autori, calmare la situazione nella società e continuare a costruire uno Stato sociale, e infine ripristinare la credibilità della Slovacchia agli occhi dei partner stranieri».

(Red)

Foto consilium.europa.eu