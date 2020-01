Sondaggio AKO: Smer davanti a tutti ma in calo, poi ĽSNS e PS-Spolu

Smer-SD, il partito del primo ministro, rimane in testa nelle preferenze degli elettori anche nel più recente sondaggio dell’agenzia AKO realizzato la scorsa settimana per il canale tv all-news TA3 su un camione di un migliaio di interviste. Sebbene il suo consenso sia in calo, con il 17,1% dei voti il partito socialdemocratico rimane dunque il primo partito. Al secondo posto risulta l’estrema destra con il Partito popolare Nostra Slovacchia (ĽSNS) all’11%, davanto alla coalizione PS-Spolu con il 10,2%.

Quarto è il partito Za Ľudi (Per la gente) di Andrej Kiska, che otterrebbe il 10%, seguito da OĽaNO all’8,4%, Sme Rodina di Boris Kollar al 7,9% e Libertà e Solidarietà (SaS) al 6,7%. Il Partito nazionale slovacco (SNS) avrebbe il 5,9% e i democratici cristiani (KDH) il 5,5%.

Fuori dall’area parlamentare Most-Hid (4,2%), Dobrá voľba dell’ex ministro Drucker (3,4%), MSK (3,2%), Vlasť (Patria) di Štefan Harabin (2,3%).

(Red)

Illustr. BS