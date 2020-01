Dalla Slovacchia assistenza a Macedonia del Nord per riforma finanze pubbliche

Nell’ambito del processo di riforma in corso delle finanze pubbliche in Macedonia del Nord, gli esperti slovacchi hanno incontrato i funzionari nord-macedoni la scorsa settimana per la seconda volta per aiutarli e condividere le esperienze. Il ministero delle Finanze slovacco collabora per questo progetto con il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, dopo che negli ultimi dieci anni ha dato assistenza ai governi centrali e locali di Moldavia, Serbia, Montenegro, Ucraina e Bosnia ed Erzegovina. In questo momento gli esperti slovacchi stanno lavorando a correzioni per rendere più difficile alle società straniere trasferire i propri profitti all’estero e alle imprese nazionali di ottimizzare le tasse trasferendo i profitti alle società controllate con bilanci in rosso. In novembre il ministero slovacco aveva presentato le proprie competenze agli esperti fiscali e finanziari della Macedonia settentrionale in merito a imposte e tasse locali.

