Sussidi UE per la riconversione della regione mineraria dell’Alto Nitra

La Slovacchia potrebbe ricevere 150 milioni di euro dall’UE per la riconversione della regione mineraria dell’Alta Nitra. l’ufficio del vicepresidente del governo per gli Investimenti e l’Informatizzazione. La sovvenzione fa parte del “ ” (JTF) del cosiddetto “Green Deal europeo“, l’iniziativa comunitaria lanciata con l’obiettivo di aiutare le regioni nel loro processo di transizione verso un’economia a emissioni zero tra il 2021 e il 2030.

Una delle priorità chiave della nuova Commissione europea è quella di aiutare le regioni ad affrontare «gli impatti sociali, economici e ambientali della riconversione in un’economia neutrale dal punto di vista climatico». La Slovacchia dovrebbe integrare l’eventuale sovvenzione con un contributo di circa 225 milioni di euro da fondi regionali e per lo sviluppo sociale. Tuttavia, il regime per le grandi aziende che stanno attuando processi di trasformazione verso un’economia a emissioni zero sarebbe più flessibile.

«La Slovacchia accoglie con favore le misure per combattere i cambiamenti climatici che riguardano tutti noi. Tuttavia, per noi è importante che il nuovo finanziamento non metta in pericolo la politica di coesione, che è cruciale per la Slovacchia e lo sviluppo delle nostre regioni», ha affermato Richard Raši, vice primo ministro per Investimenti e Informatizzazione.

La regione dell’Alto Nitra fa parte delle prime quattro aree pilota di trasformazione nell’Unione europea. Pertanto, la Slovacchia ha svolto un ruolo molto attivo nella creazione del ‘fondo di transizione equo’ e della cosiddetta Piattaforma del carbone dell’Unione europea.

Nel luglio 2019 il governo ha approvato il piano d’azione preparato dall’ufficio di Raši per realizzare una serie di progetti volti a trasformare la regione mineraria dell’Alto Nitra e salvaguardare la situazione socioeconomica, nonché la sicurezza energetica del paese.

(Fonte )

Foto Stephen McKay/ cc by sa