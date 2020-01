Onorificenza a Pavel Sadloň, preside del liceo italo-slovacco Sáru

Lo scorso 2 gennaio, in occasione della festa della Repubblica Slovacca (nata il 1° gennaio 1993), la presidente Zuzana Čaputová ha insignito di onorificenze di Stato venti personalità della vita sociale, culturale e sportiva slovacca, tre delle quali hanno ricevuto l’onorificenza ad honorem. La cerimonia si è svolta nello storico edificio del Consiglio Nazionale della Repubblica Slovacca su Župné námestie a Bratislava.

In questa occasione anche il direttore del di Bratislava, Pavel Sadloň ha ricevuto un riconoscimento dal capo dello Stato, l’Ordine di Ľudovít Štúr. Sadloň, che lavora da quasi quarant’anni in campo educativo, è da circa trenta anni preside del liceo Sáru di Bratislava. Il suo nome è strettamente legato alla nascita, allo sviluppo e al sostegno dell’educazione bilingue in Slovacchia. La sua pluriennale esperienza metodologica nell’istruzione della geografia lo ha coinvolto anche nella creazione di metodi d’insegnamento e nel cambiamento della legislazione scolastica in Slovacchia.

La sezione bilingue del Liceo in via Ladislav Sára 1 a Bratislava è stata istituita nel 1991 ed è una delle prime sezioni bilingui in Slovacchia. Il dottor Sadloň ha contribuito in maniera determinante con il suo entusiasmo alla creazione della sezione, che prevede l’insegnamento in lingua slovacca e in lingua italiana. Si è così aperta in questi tre decenni per centinaia di giovani la strada di avvicinamento alla lingua e cultura italiana e le conseguenti nuove opportunità di lavoro per loro mentre cresceva di pari passo lo sviluppo di nuovi rapporti economici e culturali con l’Italia dopo il ritorno della Slovacchia democratica nella casa madre Europa ormai senza più confini.

Da subito le istituzioni italiane hanno accolto con favore l’idea, e lo stesso ha fatto il ministero della Pubblica istruzione slovacco in base a un protocollo con il corrispondente ministero della Pubblica istruzione italiano e il ministero degli Affari esteri italiano. L’istituzione dei licei bilingui in Slovacchia è nata con un atto firmato il 7 febbraio 1991. Per sostenere l’istruzione slovacco-italiana, Sadloň ha fondato una Fondazione dotata di un fondo. Dal 2018 egli è presidente dell’Unione delle associazioni scolastiche della Repubblica Slovacca ed è diventato membro onorario del Presidio dell’Associazione dei Presidi dei licei di Stato della Slovacchia, che aveva precedentemente guidato per undici anni.

Degli oltre ottocento studenti che si sono diplomati fino a oggi alla sezione bilingue del liceo, più del 95% ha compiuto gli studi universitari, e una settantina si sono laureati presso università in Italia.