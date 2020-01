L’ex procuratore generale Trnka rilasciato. Ieri l’interrogatorio di 8 ore

Dopo l’arresto nelle prime ore di ieri dalla sua casa di Hamuliakovo (regione di Bratislava), l’ex procuratore generale Dobroslav Trnka è stato interrogato per più di otto ore dagli investigatori dell’Agenzia nazionale anticrimine NAKA a Nitra. Terminato l’interrogatorio, Trnka è stato visto uscire dall’edificio della sede NAKA di Nitra scortato dalla polizia. Il dossier relativo al caso è stato consegnato alla Procura speciale questa mattina con una proposta per mantenere l’imputato in custodia cautelare. Trnka sarebbe stato arrestato in base all’ipotesi di reato di abuso di dell’autorità pubblica, un illecito commesso mentre era procuratore generale, in particolare quando tenne per sè una registrazione audio del caso Gorilla anziché consegnarla alla polizia. La sua detenzione poteva anche essere correlata, secondo la stampa, alla pubblicazione di un video in cui Trnka appariva in una conversazione con l’allora ministro Počiatek in cui i due discutono di una causa milionaria tra la società di lotterie statale Tipos e una società con sede a Cipro chiamata Lemikon e di un controverso accordo del 2008 sulle quote di emissioni di CO2.

DRUHÉ VIDEO ZO ZADRŽANIA D.T.Viac informácií v predošlých statusoch. Uverejnil používateľ Štvrtok 16. januára 2020

Ma oggi l’ex procuratore generale è stato rilasciato su ordine di un procuratore della Procura speciale incaricato della supervisione della procedura penale, che ha verificato come nel fascicolo fascicolo di indagine e nella mozione di accuse a carico di Trnka non c’era la sostanza oggettiva del crimine: l’abuso di potere. Data l’assenza di una condizione materiale di detenzione, la detenzione è stata dunque ritenuta ingiustificata.

Secondo la portavoce della Procura speciale, tuttavia, il dialogo videoregistrato sull’affare Lemikon c’è il sospetto di possibili diversi reati economici commessi. La polizia dovrà quindi esaminare le relazioni economiche connesse. Se si troveranno riscontri rilevanti si dovrà intraprendere “un’azione legale appropriata”.

(Red)

Foto: frame da Sme