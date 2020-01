Lobotka è del Napoli. Il passaggio sotto il Vesuvio per 20 milioni di euro

Il 25enne centrocampista slovacco Stanislav Lobotka è stato comprato dal Napoli con un contratto per quattro anni e mezzo e uno stipendio di 1,8 milioni all’anno. Il club partenopeo ha confermato l’arrivo del giocatore della nazionale slovacca con un benvenuto (“Welcome Stanislav”) pubblicato sulla pagina ufficiale della squadra su Twitter. Il cartellino del giocatore, che nelle ultime due stagioni ha giocato in Spagna nel Celta Vigo, è costato 20 milioni di euro. Il club iberico ne voleva 25, ma lo slovacco voleva andarsene a tutti i costi. Il Napoli offriva 16 milioni, poi 16+2, e ha chiuso a 20 oltre ad altri 4 milioni in bonus.

Welcome, ! 🇸🇰

💙 — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli)

Ieri mattina Lobotka si è trasferito all’hotel del centro sportivo di Castel Volturno, vicino a Napoli, dove ha firmato il contratto con i rappresentanti del club. L’allenatore Gennaro Gattuso, insieme al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, gli aveva spiegato in dettaglio domenica sera la posizione che il giocatore avrà nella squadra futura. Era stato l’ex capitano Marek Hamsik a raccomandare Lobotka agli azzurri. Già questo sabato potrebbe avvenire il debutto di Lobotka con la maglia azzurra, contro la Fiorentina.

Intanto il calciatore, che è arrivato terzo al sondaggio “Giocatore slovacco dell’anno 2018” (Futbalista roka 2018), è diventato papà. La compagna Daniela Nízlová ha dato alla luce un figlio nell’ospedale di Trenčín .

(Red)