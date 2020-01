86 mila slovacchi hanno chiesto di votare per posta dall’estero

Gli applicativi online attraverso i quali i cittadini di nazionalità slovacca hanno potuto chiedere di votare per posta dall’estero alle imminenti elezioni del 29 febbraio sono stati usati da almeno 86.000 cittadini slovacchi. Una cifra calcolata dalle informazioni statistiche fornite dai siti e Con il cuore a casa ( ), due iniziative per aiutare gli slovacchi all’estero ad espletare le pratiche necessarie a richiedere il voto da un paese straniero, il che vale per chi all’estero ci vive, studia e lavora, ma anche per chi il 29 febbraio non sarà in Slovacchia per ragioni diverse.

Il 10 gennaio è scaduto il termine per le iscrizioni nelle liste degli elettori all’estero, autorizzati a votare per posta. Chi ha ricevuto conferma del buon andamento della procedura dovrebbe ora ricevere entro il 25 gennaio una busta dal ministero degli Interni slovacco con la scheda elettorale da ritornare al ministero stesso o al comune di residenza, che dovranno registrare l’avvenuto ricevimento entro il giorno prima di quello delle elezioni, cioè il 28 febbraio 2020.

L’app di è stata utilizzata da quasi 39.000 persone, un risultato più che doppio rispetto alle precedenti elezioni parlamentari del 2016. L’app di è stata utilizzata da oltre 47.000 cittadini slovacchi. E il ha registrato oltre 4.000 richieste dirette. Il numero degli elettori ammessi al voto per posta sarà reso noto soltanto dopo le elezioni. Secondo il ministero in questa tornata elettorale l’interesse a votare per posta è di tre volte superiore rispetto alle precedenti elezioni. La maggior parte delle domande registrate dal ministero provengono da cittadini che hanno dato un indirizzo in Repubblica Ceca, Austria, Svizzera, Regno Unito e Germania.

(La Redazione)

