Il procuratore speciale revoca le accuse contro l’ex premier Fico

Com’era prevedibile, il procuratore speciale Dušan Kováčik ha revocato diversi giorni fa la risoluzione sulle accuse contro l’ex primo ministro Robert Fico (Smer-SD) per il suo commento relativo alla condanna dell’ex deputato del partito LSNS Milan Mazurek per le sue dichiarazioni sui rom. Ora l’investigatore dovrà agire di conseguenza ed emettere un nuovo giudizio sulla questione.

Un investigatore dell’Agenzia nazionale anticrimine NAKA aveva sporto denuncia contro l’ex premier per tre crimini – diffamazione di una razza, nazione e credo religioso, incitamento all’odio nazionale, razziale ed etnico e per la solidarietà a un crimine. Reati che, sommati, potrebbero portare a una condanna da uno a cinque anni. In un video pubblicato su un social media nel settembre scorso l’ex primo ministro aveva criticato la condanna di Mazurek, che per questa ragione aveva perso il suo seggio in Parlamento, dicendo che quel che aveva detto lui è quel che pensano tutti.

(Red)