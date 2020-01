Italia: un nuovo bando offre 400 tirocini nelle sedi diplomatiche

Si è aperto un nuovo presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti Italiani di Cultura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Farnesina e Crui. I tirocinanti saranno impegnati nella realizzazione di ricerche, studi, analisi ed elaborazione di dati utili all’approfondimento dei dossier trattati da ciascuna sede. Gli studenti potranno essere anche coinvolti nell’organizzazione di eventi ed assistere il personale del MAECI nelle attività di proiezione esterna.

Le candidature potranno essere presentate fino alle 17.00 del prossimo 10 febbraio, inviando la documentazione esclusivamente per via telematica a .

I tirocini si svolgeranno dal 4 maggio 2020 al 7 agosto 2020. I 400 posti sono dislocati in 215 sedi diplomatiche: 183 in Europa, 58 in Asia, 50 in America del Nord, 35 in Centro e Sud America, 34 in Africa, 25 in Medio Oriente, 11 in Oceania e 4 in Italia. La maggior parte dei posti è in Ambasciata (187), seguono Consolati (107), Istituti Italiani di Cultura (64), Rappresentanze permanenti (41) e Delegazioni (1). l’elenco dei 54 atenei che partecipano alla convenzione.

