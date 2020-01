Da Bratislava nuovi voli questa estate, anche Palermo tra le novità

Per chi comincia a programmare dove andare quest’estate per le vacanze, l’aeroporto di Bratislava in Europa e oltre che verranno implementate con l’orario estivo che entrerà in vigore il 29 marzo prossimo. Tre compagnie aeree hanno annunciato nuovi collegamenti da e per per la capitale della Slovacchia con città in Spagna e Grecia e destinazioni esotiche.

La novità che riguarda l’Italia è il volo per Palermo (Sicilia) operato con charter da Air Italy. Mentre quest’inverno funzionano due nuovi collegamenti da Bratislava con il Belpaese, Catania e Cagliari, per raggiungere le quali è tuttavia necessario fare scalo a Milano-Bergamo.

Ci sarà poi un collegamento per Bourgas in Bulgaria, operato da Smartwings quattro volte a settimana, e una serie di voli charter per Tel Aviv con El Al, la compagnia aerea nazionale israeliana.

Quanto alla Spagna, Ryanair riprenderà i voli regolari per Barcellona-Girona il 3 luglio, ogni venerdì e lunedì fino al 23 ottobre. Smartwings offrirà due voli settimanali per Maiorca da fine maggio a ottobre.

Per la Grecia, Ryanair aumenterà la frequenza dei voli settimanali da Bratislava ad Atene, disponibili lunedì, venerdì e domenica. Dal 6 giugno al 19 settembre Cyprus Airways offrirà un nuovo volo regolare ogni sabato da Bratislava all’isola greca di Corfù. Altri voli saranno operati dalle compagnie low cost Smartwings e Ryanair. La compagnia aerea irlandese inizierà i voli per Corfù martedì 2 giugno, fino alla fine di settembre. Quattro voli diretti a settimana operati da Smartwings collegheranno Bratislava con Rodi durante l’estate fino a metà settembre. Cyprus Airways lancerà un nuovo volo diretto per l’isola di Rodi una volta alla settimana, e un nuovo volo regolare ogni martedì dal 9 giugno fino a settembre per Larnaca, a Cipro.

Durante la stagione estiva i turisti che hanno prenotato le loro vacanze tramite agenzie di viaggio potranno raggiungere diverse destinazioni esotiche con voli charter che partiranno dall’aeroporto di Bratislava. Inoltre, dal 14 febbraio a metà aprile una serie di voli charter operati da Smartwings trasporteranno i turisti a Banjul (Gambia) ogni venerdì.

(Red)

Foto bts.aero